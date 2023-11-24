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Black Friday Sale: Get 75 PERCENT OFF first year of new annual subscription

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Staff
TrojanSports.com

It is that time again -- our BEST offer of the year arrives for Black Friday.

New subscribers get 75 PERCENT OFF the first year of a new annual subscription by signing up with this link and/or code RIVALS2023.

Deal expires Monday!

Join us through this pivotal stretch for USC football, as Lincoln Riley hires a new defensive coordinator (read the latest buzz on our Trojan Talk board), transfer portal season begins in full Dec. 4 and the Trojans look to add to their high school signing class leading up to the early signing period next month.

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