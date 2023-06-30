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DL Deyvid Palepale talks recent USC visit with commitment date looming

Deyvid Palepale
Deyvid Palepale
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

USC hosted defensive tackle Deyvid Palepale for an official visit at the end of June and it sounds like the Landisville (Pa.) Hempfield star really enjoyed his time in Los Angeles. With his commitment coming up tomorrow, Palepale reviews his time in Southern California.

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