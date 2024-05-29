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Elite DT Malik Autry gearing up for a busy summer stretch
Sam Spiegelman
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
There are no shortage of suitors for elite 2025 defensive lineman Malik Autry.The face of Auburn's 2025 recruiting class out of Opelika (Ala.) High, the 6-foot-6, 320-pound Autry has been committed...
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