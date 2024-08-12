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Five-Star Countdown: Rankings Week for 2025 class kicks off
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The Rivals Five-Star Countdown Show kicked off another Rivals Rankings Week for the 2025 class on Monday. The full Rivals250 will be revealed on Tuesday.
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RIVALS RANKINGS WEEK
Sunday: Who should be No. 1?
Monday: Rivals Five-Star Countdown | Meet the new five-stars
Tuesday: New Rivals250 revealed | Gorney goes position-by-position | Biggest risers
Wednesday: Offensive position rankings released
Thursday: Defensive position rankings released
Friday: State rankings released
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