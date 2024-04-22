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Five-star Julian Lewis at RCS Atlanta
Adam Friedman & John Garcia Jr.
Rivals.com Video
Adam Friedman and John Garcia Jr. look at the performance by top overall prospect in 2025, quarterback Julian Lewis, at the Rivals Camp Series stop in Atlanta.
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