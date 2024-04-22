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Five-star Julian Lewis at RCS Atlanta

Adam Friedman & John Garcia Jr.
Rivals.com Video

Adam Friedman and John Garcia Jr. look at the performance by top overall prospect in 2025, quarterback Julian Lewis, at the Rivals Camp Series stop in Atlanta.

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