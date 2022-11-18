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Five-star Samson Okunlola breaks down his trip to Florida

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Five-star Samson Okunlola took what was supposed to be a secret unofficial visit to Florida this week. The Brockton (Mass.) Thayer Academy offensive tackle went with his parents to Gainesville on Tuesday and flew home on Thursday. The Gators took advantage of their time with Okunlola to lay out the opportunities at Florida and it sounds like they made an impact.

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IN HIS OWN WORDS...

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