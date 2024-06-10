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ILB Noah Mikhail uses official visit to build on relationships at USC
Jeff McCulloch
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TrojanSports
Staff Writer
One of the prized cover linebackers in the class of 2025 is La Verne (Calif.) Bonita standout Noah Mikhail. The four-star recruit is down to his final three of USC, Oregon, and Texas A&M. As he wor...
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