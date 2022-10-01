OT Courtland Ford.
OT Courtland Ford. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
DB Jacobe Covington.
DB Jacobe Covington. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
RB Raleek Brown.
RB Raleek Brown. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
DB Domani Jackson.
DB Domani Jackson. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
RB Austin Jones.
RB Austin Jones. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
WR Jordan Addison.
WR Jordan Addison. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
Defensive Backs group.
Defensive Backs group. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
Injured DB Zion Branch keeping himself loose.
Injured DB Zion Branch keeping himself loose. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
OL Justin Dedich warming his legs up.
OL Justin Dedich warming his legs up. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
CB Ceyair Wright working on interceptions.
CB Ceyair Wright working on interceptions. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
RB coach Kiel McDonald coaching his running back group.
RB coach Kiel McDonald coaching his running back group. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
QB Caleb Williams.
QB Caleb Williams. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)