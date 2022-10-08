S Max Williams.
S Max Williams. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
NK Jaylin Smith.
NK Jaylin Smith. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
RUSH Solomon Byrd.
RUSH Solomon Byrd. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
OG Justin Dedich.
OG Justin Dedich. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
DB Fabian Ross.
DB Fabian Ross. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
CB Mekhi Blackmon.
CB Mekhi Blackmon. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
RB Travis Dye dancing his way back to the locker room.
RB Travis Dye dancing his way back to the locker room. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
WR Jordan Addison.
WR Jordan Addison. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
CB Ceyair Wright.
CB Ceyair Wright. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
TE Lake McRee.
TE Lake McRee. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
RUSH Korey Foreman.
RUSH Korey Foreman. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
S Calen Bullock.
S Calen Bullock. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
WR John Jackson III.
WR John Jackson III. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)