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LOOK: USC players, former Trojans, recruits react to Lincoln Riley hiring

Jeff McCulloch
Staff writer

USC's stunning hiring of head football coach Lincoln Riley away from Oklahoma has elicited a flood of reaction from across the college football world -- but especially from those in and around the Trojans program and top prospects whose recruitment is now affected by Riley's move to Los Angeles.

We're rounding up all of the relevant reaction here and are continually updating.

RELATED: COLUMN: USC AD Mike Bohn wins the coaching carousel with Lincoln Riley hiring | USC announces hiring of Lincoln Riley

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USC players 

Former Trojans

USC administration and staff

Recruit reaction

2022 five-star RB Raleek Brown (Mater Dei HS)

2023 five-star QB Malachi Nelson (Los Alamitos HS)

2022 USC four-star CB commit Jaeden Gould (Oradell, N.J.)

2022 four-star USC CB commit Ephesians Prysock (Bishop Alemany HS)

2022 five-star OT Kam Dewberry (Humble, Texas)

2022 four-star LB and Oklahoma commit Kobie McKinzie (Lubbock, Texas)

2022 four-star OLB and Oklahoma commit Kip Lewis (Carthage, Texas)

2022 four-star DE and Oklahoma commit Derrick Moore

2023 five-star WR and Oklahoma commit Brandon Inniss (Plantation, Fla.)

2023 four-star WR and Oklahoma commit Makai Lemon (Los Alamitos HS)

2023 four-star APB and former Oklahoma commit Treyaun Webb (Jacksonville, Fla.)

2023 four-star OT Payton Kirkland (Orlando, Fla.)

2023 four-star WR Santana Flemin (Plantation, Fla.)

2023 three-star S Ty Lee (St. John Bosco HS)

2024 four-star DB Marcelles Williams (St. John Bosco HS)

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