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ago football Edit

NCAA considering elimination of spring transfer window

Adam Friedman
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Rivals national transfer portal analyst Adam Friedman breaks down the NCAA's proposal to eliminate the spring transfer portal window in football.

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