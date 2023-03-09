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PHOTOS: Get a first look at USC's newcomers in our gallery from Wednesday

New USC linebacker Mason Cobb, a transfer from Oklahoma State, walks out to practice Wednesday.
New USC linebacker Mason Cobb, a transfer from Oklahoma State, walks out to practice Wednesday. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
Jeff McCulloch • TrojanSports
Staff Writer
@Rivals_Jeff
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USC held its third spring practice Wednesday -- and final practice before taking off for spring break -- and it was the first time reporters were allowed to attend (for the first portion, at least).

Our TrojanSports.com team captured the sights in this expansive photo gallery. Get a first look at the new transfer additions and freshmen.


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