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PHOTOS: See our best shots from USC's 13th spring practice Tuesday

Jeff McCulloch • TrojanSports
Staff Writer
@Rivals_Jeff

Check out three dozen photos from USC’s Tuesday practice as the Trojans get ready for their spring game Saturday.


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