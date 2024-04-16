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PHOTOS: See our best shots from USC's 13th spring practice Tuesday
Jeff McCulloch
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TrojanSports
Staff Writer
Check out three dozen photos from USC’s Tuesday practice as the Trojans get ready for their spring game Saturday.
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