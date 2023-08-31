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PODCAST: Max Browne breaks down the storylines of the week for USC football

Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

Former USC quarterback Max Browne is back for his fifth season as our resident TrojanSports.com analyst.

He take his weekly spot on the Trojan Talk podcast with host Ryan Young to break down the takeaways from USC's season-opening win over San Jose State, the storylines of the week and expectations moving forward as the Trojans host Nevada this weekend.

**LISTEN HERE**

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