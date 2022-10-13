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{{ timeAgo('2022-10-13 21:08:25 -0500') }} football Edit

PODCAST: Max Browne on USC's surprising defense and the matchup at Utah

TrojanSports Staff • TrojanSports
Staff

Former USC quarterback and our resident TrojanSports.com analyst Max Browne breaks joins publisher Ryan Young to cover the stories of the week with a focus on the Trojans' surprisingly impressive defense.

Browne also dissects his favorite Lincoln Riley play call from last week and previews the No. 7 Trojans' matchup at No. 20 Utah this weekend.

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