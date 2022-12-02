RB duo Travis Dye and Austin Jones.
RB duo Travis Dye and Austin Jones. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
Former QB Matt Leinart.
Former QB Matt Leinart. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
Former RB Reggie Bush.
Former RB Reggie Bush. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
Former Safety Su'a Cravens.
Former Safety Su'a Cravens. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
S Calen Bullock.
S Calen Bullock. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
DL Nick Figueroa.
DL Nick Figueroa. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
RUSH Solomon Byrd.
RUSH Solomon Byrd. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
S Calen Bullock looks locked in before the warm-ups.
S Calen Bullock looks locked in before the warm-ups. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
RB Austin Jones.
RB Austin Jones. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
WR Kyron Hudson.
WR Kyron Hudson. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
WR Brenden Rice.
WR Brenden Rice. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
CB Jacobe Covington.
CB Jacobe Covington. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
LB Eric Gentry.
LB Eric Gentry. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
HC Lincoln Riley.
HC Lincoln Riley. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)