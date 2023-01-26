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Respect My Decision Podcast: Interview with Duce Robinson's father

Adam Gorney and Dave Berry
Rivals.com

Rivals recruiting director Adam Gorney sits down with Dominic Robinson, the father of five-star tight end Duce Robinson. He discusses where Duce may end up playing in college and also whether he may pursue a professional baseball career.

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