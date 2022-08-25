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Respect My Decision Podcast: Latest on five-star QB Malachi Nelson

Adam Gorney • Rivals.com
National Recruiting Director
@adamgorney

Adam Gorney is joined by publisher of TrojanSports.com, Ryan Young, to discuss where things stand in quarterback Malachi Nelson's recruitment. Nelson is currently committed to USC, but questions about that commitment arose after a recruiting visit to Texas A&M.

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