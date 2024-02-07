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Rivals NSD Studio Show: Interview with five-star QB Julian Lewis

Adam Gorney • Rivals.com
National Recruiting Director
@adamgorney

Five-star QB Julian Lewis, the No. 2 player in the 2025 class, joins the Rivals Studio Show to talk about his USC commitment and the push that Georgia is making to get him to flip.

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