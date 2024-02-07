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Rivals NSD Studio Show: USC coach Lincoln Riley interview

Adam Gorney • Rivals.com
National Recruiting Director
@adamgorney

USC coach Lincoln Riley joins the Rivals Studio Show to discuss coaching changes with the Trojans, his 2024 recruiting class, the move to the Big Ten and the NFL future of Caleb Williams.

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