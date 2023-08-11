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Rivals250 DE Jaylen Harvey names top 3, nearing a commitment

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Rivals250 defensive end Jaylen Harvey‘s recruitment is nearing its end and now he has an official list of finalists. Penn State, USC, and Maryland are the last contenders for the North Potomac (Md.) Quince Orchard star.

With the decision expected in the coming weeks, Harvey broke down where each of his finalists stand heading down the stretch of his recruitment.

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