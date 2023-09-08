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Rivals250 LB Chris Cole previews his upcoming commitment

Chris Cole
Chris Cole
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Rivals250 linebacker Chris Cole is ready to end his recruitment. The Salem, Va. star has narrowed his long list of offers down to Penn State, Virginia Tech, Tennessee, Georgia, Miami, and USC ahead of his commitment announcement on Sunday.

Cole broke down each of his finalists with Rivals.com in the video below to preview his upcoming decision.

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