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Rivals250 LB Jaylen Harvey goes in-depth on his top five

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Rivals250 linebacker Jaylen Harvey announced his top five yesterday and still has another official visit coming up this weekend. USC, Penn State, Tennessee, Florida and Maryland remain in contention for a commitment from the North Potomac (Md.) Quince Orchard star. Harvey explained to Rivals.com why each made it this far in his recruitment.

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