Rounding up the best Twitter reaction to Caleb Williams' USC announcement
Jeff McCulloch
TrojanSports.com
After a month or so of pining and hoping that former Oklahoma quarterback and former elite top recruit Caleb Williams would land at USC, the Trojans and their fans had cause to celebrate Tuesday as the announcement finally came.
Here's a roundup of the best social media reaction to roll in after Williams made it Twitter official ...
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USC staff
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