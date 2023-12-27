Social buzz: USC QB Miller Moss makes waves with Holiday Bowl performance
Staff
TrojanSports
Miller Moss had a breakout performance for USC in its Holiday Bowl win over Louisville. The Trojans quarterback tossed six touchdowns in the victory, and was named the game's offensive MVP. His highlight-filled night grabbed attention across the nation, and below are some of the social media posts about his standout showing at Petco Park.
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