TCU DE transfer Ochaun Mathis includes USC on his top 5 list

Lincoln Riley made it clear USC isn't done mining the transfer portal after its early wave of 13 additions, and indeed the Trojans continue to look for experienced help at key areas of need.
TCU defensive end transfer Ochaun Mathis tweeted out his top 5 list of potential landing spots Thursday, including USC along with Texas, Ole Miss, Penn State and Nebraska.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFua2Z1bCBmb3IgYWxsIG9mIHRoZSBzY2hvb2xzIHdobyBzaG93
ZWQgbG92ZSBhbmQgaW50ZXJlc3RzISBCdXQgaGVyZeKAmXMgbXkgVG9wIDXi
gLzvuI88YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvY29s
bGVnZWZvb3RiYWxsP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jY29sbGVnZWZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
bzZRaUZuSVdROCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL282UWlGbklXUTg8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgT2NoYXVuIE1hdGhpcyAoQE9jaGF1bkRldm9uKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL09jaGF1bkRldm9uL3N0YXR1cy8xNDk0
NDE2NDcwMzg1Nzc4NzAxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5
IDE3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Mathis, listed at 6-foot-5, 257 pounds, was a three-year starter for TCU, tallying 15.5 career sacks and 30 tackles for loss along with 131 total tackles, 13 QB hurries and 1 forced fumble.
His best season came in 2020 when he had 9 sacks and 14 TFLs. He finished 2021 with 4 sacks, 7 TFL and 5 QB hurries, earning second-team All-Big 12 honors each of the last two seasons.
Mathis was a 3-star prospect in the 2018 recruiting class out of Manor, Texas. He has two years of eligibility left.
Notably, he also played with two current Trojans and fellow TCU transfers in running back Darwin Barlow and defensive tackle Earl Barquet.
USC's biggest needs remain on both sides of the line and at outside linebacker, so Mathis would provide a significant addition if he picks the Trojans.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UQ1UgREUgT2NoYXVuIE1hdGhpcyBnb2VzIGFyb3VuZCB0aGUgd29y
bGQgZm9yIHRoaXMgc2Fjay4gV2F0Y2ggdGhpcyByb3V0ZS4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL2MzRk1EU3VmMnAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9jM0ZN
RFN1ZjJwPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENKIFZvZ2VsIChAQ0pWb2dlbF9URkIp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0pWb2dlbF9URkIvc3Rh
dHVzLzE0NTAxNjMyMzY1OTk0NzIxMjk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
T2N0b2JlciAxOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UYWxrIGFib3V0IGEgbm8td2luIHNpdHVhdGlvbi4uLiBHZXQgc2Fj
a2VkIGJ5IE9jaGF1biBNYXRoaXMgb3IgdGhyb3cgYSBwaWNrIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9tOEhzQlVPd2F6Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vbThI
c0JVT3dhejwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWtlIFNwZW5jZXIgSHJ5bnlzaHlu
IChATWlrZUhfRHJhZnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
TWlrZUhfRHJhZnQvc3RhdHVzLzE0NDI1MzYyMzg0ODE4MDUzMTY/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PY2hhdW4gTWF0aGlzIG1ha2VzIGEgZ3JlYXQgaGVhZHMtdXAgcGxh
eSBoZXJlIG9uIHRoaXMgc3ByaW50IG91dCBwYXNzLiBNYXRoaXMgcG9zaXRp
b25zIGhpbXNlbGYgd2VsbCB3aGlsZSBrZWVwaW5nIGhpcyBleWVzIG9uIHRo
ZSBxdWFydGVyYmFjayBhbmQgbWFrZXMgR2FyYmVycyBwYXkgZm9yIGZvcmNp
bmcgdGhlIGlzc3VlLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdTBwQm4xUEs5
dyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3UwcEJuMVBLOXc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
TmljayBQcmljZSAoQFByaWNlQ2hlY2szKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1ByaWNlQ2hlY2szL3N0YXR1cy8xNDQxNTA3MTU4NTkyNTMy
NDgxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNCwgMjAyMTwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PdXRzdGFuZGluZyBlZmZvcnQvcHVyc3VpdCB0byB0aGUgc2lkZWxp
bmUgaGVyZSBieSBPY2hhdW4gTWF0aGlzLiBFc3BlY2lhbGx5IGVuam95IGhp
bSBwdXR0aW5nIHNvbWUgc2F1Y2Ugb24gdGhlIFJCIGF0IHRoZSBlbmQuIEdv
dCBoaW1zZWxmIGFuIGlubm9jZW50IGJ5c3RhbmRlciB0b28gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvLzRvanVhb2pvMXIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS80b2p1
YW9qbzFyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJ5YW4gQm9vaGVyIChAUnlhbkJvb2hl
cjYpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUnlhbkJvb2hlcjYv
c3RhdHVzLzE0Mzk5NTMzMzY4NDE2OTExNDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+U2VwdGVtYmVyIDIwLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UQ1Ugc29waG9tb3JlIERFL09MQiBPY2hhdW4gTWF0aGlzIHdpdGgg
YSBicmVha291dCBnYW1lLiA2IHRhY2tsZXMsIDMgc2Fja3MuIDYmIzM5OzUm
cXVvdDsvMjQ3bGJzLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUXFEZVpUN3JZ
VCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1FxRGVaVDdyWVQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
SmFyZWQgU3RhbmdlciAoQEphcmVkU3RhbmdlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYXJlZFN0YW5nZXIvc3RhdHVzLzEzMjUyOTUyNzkw
Mjk5MDc0NTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgOCwgMjAy
MDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UQ1UgSlIgRURHRSBPY2hhdW4gTWF0aGlzIGlzIHNlZW4gYXMgYSBw
YXNzLXJ1c2ggc3BlY2lhbGlzdCBhdCBmaXJzdCBnbGFuY2UgZHVlIHRvIGxl
YW4gZnJhbWUgLSB3aWxsIGdldCBhZnRlciB0aGUgUUIuIEJ1dCBsZW5ndGgg
JmFtcDsgdGVuYWNpdHkgaGVscCBoaW0gYXQgTE9TIHZzLiB0aGUgcnVuLCBz
dHJpZGVzIGhlbHAgaGltIGNoYXNlIGRvd24gYmFsbGNhcnJpZXJzIHRvIHNp
ZGVsaW5lICZhbXA7IGZyb20gYmFjayBzaWRlIGlmIGJsb2NraW5nIHNjaGVt
ZSBhbGxvd3MuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9TbmFwU2NvdXQyMj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I1NuYXBTY291dDIyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vV0hX
eEZkU214MCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1dIV3hGZFNteDA8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgQ2hhZCBSZXV0ZXIgKEBjaGFkX3JldXRlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jaGFkX3JldXRlci9zdGF0dXMvMTQxNjQ5NjAx
NzY1OTI4NTUxMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE3LCAyMDIx
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=