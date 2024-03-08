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Three official visits locked in for four-star RB Jasper Parker
Marshall Levenson
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
One of the hottest running backs on the recruiting trail since the end of the season has been 2025 Marrero (La.) Archbishop Shaw four-star Jasper Parker. Since mid-November, Parker has reported 25 ...
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