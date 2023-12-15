PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
USC flips second 2024 defensive commit, lands OLB Lorenzo Cowan
Ryan Young
•
TrojanSports
Publisher
Last weekend, USC hosted two 2024 prospects who were already committed to other schools.
Since those visits, both backed off their other pledges and have now committed to the Trojans, as Lincoln Riley and D'Anton Lynn look to bolster the program's defensive recruiting class leading up to the early signing period next week.
On Friday, it was three-star outside linebacker Lorenzo Cowan, out of Savannah, Georgia, who announced his Trojans commitment a day after decommitting from Kentucky.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DYWxpIEhlcmUgSSBDb21l4p2X77iP4pyM77iPIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9tTEt2M1FJaEp3Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vbUxLdjNR
SWhKdzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBMb3JlbnpvIENvd2FuIChATG9yZW56b0Nv
d2FuMTApIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTG9yZW56b0Nv
d2FuMTAvc3RhdHVzLzE3MzU3MDYyODk5MTE1NzA4NDQ/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
That comes a day after three-star defensive end Jide Abasiri, out of Minnesota, flipped from the in-state Gophers to USC.
USC now has 19 total commitments (including 10 on the defensive side) in a 2024 recruiting class that ranks 17th nationally. Three of those defensive commits have come in the last month, including four-star linebacker Desman Stephens, from Michigan.
After Riley hired Lynn as defensive coordinator earlier this month, he pledged that his top priority was addressing USC's defensive needs and fixing a maligned unit that undermined the Trojans the last two seasons.
In addition to adding to the HS recruiting haul, USC also landed Vanderbilt defensive line transfer Nate Clifton this week.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNjIiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VzYy5yaXZhbHMuY29tL25l
d3MvdXNjLWZsaXBzLXNlY29uZC0yMDI0LWRlZmVuc2l2ZS1jb21taXQtbGFu
ZHMtb2xiLWxvcmVuem8tY293YW4iCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewog
ICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwg
ZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0Iilb
MF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdy
ZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxh
c3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4
L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShz
LCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZj
Mj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGdXNjLnJpdmFscy5jb20lMkZu
ZXdzJTJGdXNjLWZsaXBzLXNlY29uZC0yMDI0LWRlZmVuc2l2ZS1jb21taXQt
bGFuZHMtb2xiLWxvcmVuem8tY293YW4mYzU9MjAyMjczMzE2MiZjdj0yLjAm
Y2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNj
b3JlIFRhZyAtLT4KCgo=