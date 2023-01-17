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{{ timeAgo('2023-01-17 13:06:59 -0600') }} football Edit

USC freshman WR Zachariah Branch wins fastest man competition in Hawaii

Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

HONOLULU -- On the first set of skills challenges during Polynesian Bowl practice week, USC five-star freshman wide receiver Zachariah Branch narrowly edged out Nebraska four-star wide receiver Malachi Coleman in the fastest man competition.

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