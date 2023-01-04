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football
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WATCH: Five-star USC signee has 93-yard punt return TD at Under Armour game
Ryan Young
•
TrojanSports
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It was no surprise at all to see USC five-star wide receiver signee Zachariah Branch seize the spotlight while competing in the Under Armour Next All-America Game in Orlando, Fla., on Tuesday.
Branch has a flair for the spectacular.
In this case, it was a 93-yard punt return touchdown. Watch here:
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Branch, from Bishop Gorman HS in Las Vegas, Nev., is ranked the No. 3 WR and No. 16 overall national prospect in the 2023 recruiting class. He's set to enroll early at USC next week.
Here are some more highlights from Branch's week in Orlando: