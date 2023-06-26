News More News
ago football Edit

WATCH: Four-star WR Ryan Pellum announces commitment to USC

Matt Moreno • TrojanSports
Recruiting Analyst
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

**TrojanSports.com is also in Texas this week visiting top USC targets for the latest updates. Not subscribed? Sign up today and get a FREE TRIAL until Aug. 10 with promo code USCINTX. Just click this link or the image below!**


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}