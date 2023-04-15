Officially, the defense won USC's spring game by a 42-34 margin in a specialized scoring system that spotted that side of the ball 24 points and awarded points for turnovers, fourth down stops and other such plays.
Indeed, the defense did force four turnovers as Jacobe Covington had 2 interceptions, Christian Pierce had an interception and Jamil Muhammad forced a fumble that Max Williams recovered.
Offensively, quarterback Caleb Williams played only one series and needed only three plays to go 75 yards for a touchdown, capping the quick flurry with a 10-yard touchdown pass to Mario Williams.
Freshman Quinten Joyner had a 26-yard touchdown run among several impressive plays (including a 12-yard gain just before that score). Freshman Zachariah Branch hauled in a long over-the-shoulder catch from Miller Moss. And running backs A'Marion Peterson and Matt Colombo scored short touchdowns.
Here are the top highlights from the day, including the halftime ceremony to present USC its copy of Caleb Williams' Heisman.
(NOTE: California residents may have to adjust privacy settings to be able to view embedded tweets, per new state internet laws)
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaHJlZSBwbGF5cywgdGhyZWUgYmlnIGdhaW5zIGFuZCBhIFREIGZv
ciB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1VT
Qz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1VTQzwvYT4g
b2ZmZW5zZSB0byBzdGFydCBhcyBCcmVuZGVuIFJpY2UgY2FycmllcyBvdmVy
IHRoZSBtb21lbnR1bSBmcm9tIGhpcyBDb3R0b24gQm93bCBwZXJmb3JtYW5j
ZSBhbmQgTWFyaW8gV2lsbGlhbXMgZmluZHMgdGhlIGVuZCB6b25lLiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOEpIVDZoNTM4ZyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
LzhKSFQ2aDUzOGc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUnlhbiBZb3VuZyAoQFJ5YW5Z
b3VuZ1JpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SeWFu
WW91bmdSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2NDczMTc1ODQ4OTM4NjU5ODQ/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMTUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+LjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0FMRUJjc3c/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENBTEVCY3N3PC9hPiDinqHvuI8gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Mb290cnVubmVybWFyaW8/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExvb3RydW5uZXJtYXJpbzwvYT4gZm9yIDbv
uI/ig6MhPGJyPjxicj7wn5OyOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSDhn
dG05YTY2NiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0g4Z3RtOWE2NjY8L2E+PGJyPvCfk7o6
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFjMTJOZXR3b3JrP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWMxMk5ldHdvcms8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9KN29ybUNwWmdWIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSjdv
cm1DcFpnVjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBVU0MgRm9vdGJhbGwg4pyM77iPIChA
dXNjZmIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdXNjZmIvc3Rh
dHVzLzE2NDczMTcwMzExNjE4MzU1MjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QXByaWwgMTUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9RdWludGVuSm95
bmVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBRdWludGVuSm95bmVyPC9hPiB0
dXJucyBvbiB0aGUgamV0cyBmb3IgdGhlIHNjb3JlIPCfmYzwn5KoPGJyPjxi
cj7wn5OyOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSDhndG05YTY2NiI+aHR0
cHM6Ly90LmNvL0g4Z3RtOWE2NjY8L2E+PGJyPvCfk7o6IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFjMTJOZXR3b3JrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBQYWMxMk5ldHdvcms8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9VaERjOXdhc0lQIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVWhEYzl3YXNJUDwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBVU0MgRm9vdGJhbGwg4pyM77iPIChAdXNjZmIpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdXNjZmIvc3RhdHVzLzE2NDczMjU1
MDMzNzA3MDI4NDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMTUsIDIw
MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jaHJpc3RpYW5w
aWVyY2U/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNocmlzdGlhbnBpZXJjZTwv
YT4gY29tZXMgdXAgd2l0aCB0aGUgaW50ZXJjZXB0aW9uIPCfkqo8YnI+PGJy
PvCfk7I6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9IOGd0bTlhNjY2Ij5odHRw
czovL3QuY28vSDhndG05YTY2NjwvYT48YnI+8J+TujogPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWMxMk5ldHdvcms/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QFBhYzEyTmV0d29yazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L2g3NExYcjNqcmYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9oNzRMWHIzanJmPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IFVTQyBGb290YmFsbCDinIzvuI8gKEB1c2NmYikgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS91c2NmYi9zdGF0dXMvMTY0NzMzMzUw
NDk5NTQ1NDk3OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAxNSwgMjAy
MzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BUGV0ZXJzb25f
Mjc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFQZXRlcnNvbl8yNzwvYT4gcnVu
cyBpdCBpbiBmb3IgdGhlIHRvdWNoZG93biDwn5SlPGJyPjxicj7wn5OyOiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSDhndG05YTY2NiI+aHR0cHM6Ly90LmNv
L0g4Z3RtOWE2NjY8L2E+PGJyPvCfk7o6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vUGFjMTJOZXR3b3JrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQ
YWMxMk5ldHdvcms8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9LcnlWcER3
Y3RYIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vS3J5VnBEd2N0WDwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBVU0MgRm9vdGJhbGwg4pyM77iPIChAdXNjZmIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vdXNjZmIvc3RhdHVzLzE2NDczMzczODc0NTcxNTA5
NzY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMTUsIDIwMjM8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2xvbWJvX21h
dHQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvbG9tYm9fbWF0dDwvYT4gcHVu
Y2hlcyBpdCBpbiBmb3IgdGhlIHNjb3JlIPCfkqo8YnI+PGJyPvCfk7I6IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9IOGd0bTlhNjY2Ij5odHRwczovL3QuY28v
SDhndG05YTY2NjwvYT48YnI+8J+TujogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9QYWMxMk5ldHdvcms/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBh
YzEyTmV0d29yazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL05hVkh1amg5
TDQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9OYVZIdWpoOUw0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IFVTQyBGb290YmFsbCDinIzvuI8gKEB1c2NmYikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS91c2NmYi9zdGF0dXMvMTY0NzMzODkyNTk2MTM4Mzkz
Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAxNSwgMjAyMzwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgSGVpc21hbiBUcnVzdCBwcmVzZW50cyA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVVNDP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVVNDPC9hPiYjMzk7cyB2ZXJzaW9uIG9mIENh
bGViIFdpbGxpYW1zJiMzOTsgSGVpc21hbiBUcm9waHkgZHVyaW5nIHRoZSBz
cHJpbmcgZ2FtZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1JFUTFGbU5vaUYi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9SRVExRm1Ob2lGPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJ5
YW4gWW91bmcgKEBSeWFuWW91bmdSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vUnlhbllvdW5nUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNjQ3MzI3OTkx
MDc1MzA3NTIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDE1LCAyMDIz
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=