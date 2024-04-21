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WATCH: Interview with USC five-star QB commit Julian Lewis
ATLANTA -- USC five-star quarterback commit Julian Lewis showcased his elite abilities Sunday at the Rivals Camp Series stop in Atlanta, where he was named the QB MVP for his performance.
Lewis also talked with Rivals recruiting analyst John Garcia Jr. about his ongoing recruitment, his commitment to the Trojans and the other schools still pushing for him.
Watch the interview below.
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