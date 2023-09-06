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WATCH: Interviews with Caleb Williams, USC offensive players

QB Caleb Williams.
QB Caleb Williams. (Nick Lucero/Rivals.com)
Jeff McCulloch • TrojanSports
Staff Writer
@Rivals_Jeff

USC quarterback Caleb Williams talked with media after practice Wednesday, speaking about the Stanford defense, his tense scramble throws, the recruitment of MarShawn Lloyd, and an answer to the GQ article.

Watch the full interview with Williams along with interviews with freshman WR Duce Robinson, RB Austin Jones, WR Tahj Washington, and C Justin Dedich.

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