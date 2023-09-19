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WATCH: Interviews with LB Eric Gentry and LB Mason Cobb

Jeff McCulloch • TrojanSports
Staff Writer
@Rivals_Jeff

USC LB Eric Gentry talked to the media after practice Tuesday speaking about playing against his former college again, what advice he would give the freshman, and more.

Watch the full interview with Gentry along with an interview with Mason Cobb.

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