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WATCH: Interviews with WR coach Dennis Simmons and offensive players

Jeff McCulloch • TrojanSports
Staff Writer
@Rivals_Jeff

USC Outside WR Coach Dennis Simmons spoke about the rotation in the wide receiver room, Caleb Williams improvements, and Tahj Washington after Wednesday's practice of ASU week.


Watch the full interview with Simmons along with WR Brenden Rice, OG Emmanuel Pregnon, RB MarShawn Lloyd, and WR Dorian Singer.

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