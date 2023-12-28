PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
WATCH: Lincoln Riley, Miller Moss and teammates discuss Holiday Bowl win
Ryan Young
•
TrojanSports
Publisher
SAN DIEGO -- After the on-field hugs and smiles, the eggnog shower and trophy presentation, the fireworks and time together in the locker room, USC coach Lincoln Riley, quarterback Miller Moss and a handful of his teammates spoke with media after the Trojans' 42-28 win over No. 15-ranked Louisville in the Holiday Bowl.
Watch the full press conference here in two parts -- first Riley, Moss and safeties Jaylin Smith and Max Williams, and then second, center Justin Dedich, rush end Jamil Muhammad, wide receiver Kyron Hudson and safety Bryson Shaw.
**Join the postgame discussion on Trojan Talk**
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNjIiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VzYy5yaXZhbHMuY29tL25l
d3Mvd2F0Y2gtbGluY29sbi1yaWxleS1taWxsZXItbW9zcy1hbmQtdGVhbW1h
dGVzLWRpc2N1c3MtaG9saWRheS1ib3dsLXdpbj95cHRyPXlhaG9vIgogIH0p
OwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRl
RWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNC
eVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8v
IGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdl
IGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0
dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50
Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
PG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJl
c2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUy
RnVzYy5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRndhdGNoLWxpbmNvbG4tcmlsZXkt
bWlsbGVyLW1vc3MtYW5kLXRlYW1tYXRlcy1kaXNjdXNzLWhvbGlkYXktYm93
bC13aW4lM0Z5cHRyJTNEeWFob28mYzU9MjAyMjczMzE2MiZjdj0yLjAmY2o9
MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3Jl
IFRhZyAtLT4KCgo=