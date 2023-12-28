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WATCH: Lincoln Riley, Miller Moss and teammates discuss Holiday Bowl win

QB Miller Moss, right, laughs as head coach Lincoln Riley is asked if Moss locked up the starting job for 2024.
QB Miller Moss, right, laughs as head coach Lincoln Riley is asked if Moss locked up the starting job for 2024.
Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

SAN DIEGO -- After the on-field hugs and smiles, the eggnog shower and trophy presentation, the fireworks and time together in the locker room, USC coach Lincoln Riley, quarterback Miller Moss and a handful of his teammates spoke with media after the Trojans' 42-28 win over No. 15-ranked Louisville in the Holiday Bowl.

Watch the full press conference here in two parts -- first Riley, Moss and safeties Jaylin Smith and Max Williams, and then second, center Justin Dedich, rush end Jamil Muhammad, wide receiver Kyron Hudson and safety Bryson Shaw.

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