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WATCH: Outside WR Coach Dennis Simmons talks Tahj Washington and more

Tahj Washington.
Tahj Washington. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
Jeff McCulloch • TrojanSports
Staff Writer
@Rivals_Jeff

Dennis Simmons talks about Tahj Washington, how he deals with the rotation in a deep wide receiver room, and the freshman wide receivers, specifically Duce Robinson and Zachariah Branch.

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