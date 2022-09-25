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WATCH: Postgame press conference after USC's dramatic win at Oregon State

Ryan Young • TrojanSports
Publisher
@RyanYoungRivals

Watch the full USC postgame press conference after the come-from-behind 17-14 win at Oregon State on Saturday night, as coach Lincoln Riley, linebacker Eric Gentry and running back Travis Dye shared their reactions to the dramatic victory.

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