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WATCH: Postgame reaction from the field as the Trojans bask in rivalry win

USC players ring the Victory Bell after the 48-45 win over rival UCLA on Saturday night.
USC players ring the Victory Bell after the 48-45 win over rival UCLA on Saturday night. (Gary A. Vasquez/USA TODAY Images)
Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

It was a wild scene postgame on the field in the Rose Bowl on Saturday night, as the USC Trojans basked in their dramatic, momentous 48-45 win over rival UCLA.

Watch all of our TrojanSports.com video shot from the field in the moments after the win, plus other postgame reaction posted by FOX and USC.

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