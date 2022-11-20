WATCH: Postgame reaction from the field as the Trojans bask in rivalry win
It was a wild scene postgame on the field in the Rose Bowl on Saturday night, as the USC Trojans basked in their dramatic, momentous 48-45 win over rival UCLA.
Watch all of our TrojanSports.com video shot from the field in the moments after the win, plus other postgame reaction posted by FOX and USC.
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