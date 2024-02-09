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USC target and Texas commit Brandon Brown was one of the standout performers last weekend at the Pylon event.
USC target and Texas commit Brandon Brown was one of the standout performers last weekend at the Pylon event. (Nick Lucero/Rivals.com)
Matt Moreno • TrojanSports
Recruiting Analyst
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.
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