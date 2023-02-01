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WATCH: Rivals analysts break down four-star TE Walker Lyons' USC decision

Adam Gorney and Woody Wommack
Rivals.com

USC pulled off one of the big National Signing Day surprises Wednesday, landing four-star tight end Walker Lyons (Folsom HS/Folsom, Calif.), who had no clear favorite among his finalists entering the week.

Rivals' Woody Wommack and national recruiting director Adam Gorney break down Lyons' Trojans decision here:

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