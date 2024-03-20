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WATCH: Sights and sounds from USC's first spring practice Tuesday
Ryan Young
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TrojanSports
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As USC kicked off spring practice Tuesday, head coach Lincoln Riley was notably focused on the defense through the periods in which media were allowed to watch.Here's video of new linebackers coach...
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