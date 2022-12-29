PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2022-12-29 18:19:19 -0600') }}
football
Edit
WATCH: Sights and sounds from USC's Thursday Cotton Bowl practice
Ryan Young
•
TrojanSports
Publisher
ARLINGTON, Texas -- USC held its second practice inside AT&T Stadium since arriving in Texas as it continued preparations Thursday for its Jan. 2 Cotton Bowl matchup with Tulane.
Media was allowed in for 15 minutes, which encompassed stretching and individual drills.
Watch our video from the session below as well as other sights and sounds from the day, including interviews with selected USC defensive players afterward.
RELATED: Watch USC defensive coordinator Alex Grinch's 20-minute pre-Cotton Bowl press conference
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVVND
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVVNDPC9hPiBR
QiBDYWxlYiBXaWxsaWFtcyB3YXJtaW5nIHVwIGF0IHRoZSBzdGFydCBvZiBw
cmFjdGljZSB0b2RheSBhdCBBVCZhbXA7VCBTdGFkaXVtLjxicj48YnI+V2ls
bGlhbXMgaGFzIGNvbnNpc3RlbnRseSBtYWludGFpbmVkIHRoYXQgaGUmIzM5
O3MgZ29pbmcgdG8gcGxheSBpbiB0aGUgQ290dG9uIEJvd2wgYWZ0ZXIgc3Vz
dGFpbmluZyB0aGUgaGFtc3RyaW5nIGluanVyeSBpbiB0aGUgUGFjLTEyIGNo
YW1waW9uc2hpcCBnYW1lLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28velNKN0o5
OVoxeCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3pTSjdKOTlaMXg8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgUnlhbiBZb3VuZyAoQFJ5YW5Zb3VuZ1JpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuWW91bmdSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2MDg1
NjkxMzk4MTk1NzczNDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIg
MjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVVND
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVVNDPC9hPiBD
QiBNZWtoaSBCbGFja21vbiBsZWFybnMgdGhlIGhhcmQgd2F5IHRoYXQgaWYg
eW91IHdhbnQgdG8gYmUgdGhlIG9uZSBhc2tpbmcgdGhlIHRvdWdoIHF1ZXN0
aW9ucyB5b3UgbWF5IG5vdCBnZXQgdGhlIGFuc3dlciB5b3UmIzM5O3JlIGV4
cGVjdGluZyAuLi4g8J+Ygjxicj48YnI+QSB2ZXJ5IGxhaWQtYmFjayBncm91
cCB0b2RheSBhcyB3ZSB0YWxrZWQgdG8gc2V2ZXJhbCBkZWZlbnNpdmUgcGxh
eWVycyBhZnRlciBDb3R0b24gQm93bCBwcmFjdGljZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL21HSHlMZEV0QTQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9tR0h5TGRF
dEE0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJ5YW4gWW91bmcgKEBSeWFuWW91bmdSaXZh
bHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUnlhbllvdW5nUml2
YWxzL3N0YXR1cy8xNjA4NjA0OTcxMjM4NTU1NjQ5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=