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WATCH: Sights and sounds from USC's Wednesday practice
Ryan Young
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TrojanSports
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As usual, reporters were inside USC football practice for the first 20 minutes of so Wednesday's session.
We focused our video on the wide receivers, linebackers and defensive linemen.
Watch our sights and sounds from practice here:
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