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{{ timeAgo('2022-12-24 15:51:11 -0600') }} football Edit

WATCH: Trojans look ahead to Cotton Bowl while wrapping up local practices

Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

USC practiced on campus Wednesday, Thursday and Friday before giving the players a three-day holiday break.

The Trojans will depart for Dallas on Dec. 27 to continue preparations there ahead of the Jan. 2 Cotton Bowl matchup with Tulane.

After practices Thursday and Friday, several players talked with reporters, looking ahead to the bowl game and the top storylines that will take focus between now and then.

Watch those interviews here:

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