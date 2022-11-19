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WATCH: USC coach Lincoln Riley appears on ESPN's College GameDay

Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

USC coach Lincoln Riley was interviewed in a segment that aired on ESPN's College GameDay on Saturday morning, ahead of the No. 7 Trojans' rivalry clash at No. 16 UCLA.

Riley lamented the way his exit from Oklahoma played out a year ago, talked about the Trojans' incredible one-year turnaround in his first season, Caleb Williams' Heisman candidacy and USC's College Football Playoff worthiness.

Watch the full segment here:

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