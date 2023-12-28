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WATCH: USC players dump eggnog on Lincoln Riley after Holiday Bowl win
Ryan Young
•
TrojanSports
Publisher
SAN DIEGO -- It was announced ahead of the Holiday Bowl that the winning head coach would get doused with eggnog, and Lincoln Riley indeed took like a champ after USC's 42-28 win over No. 15-ranked Louisville.
Watch the full trophy presentation leading into the eggnog shower here or a shorter clip of the eggnog moment in the tweet.
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