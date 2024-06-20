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WATCH: USC QB commit Julian Lewis dazzles in Elite 11 Pro Day competition

Matt Moreno
TrojanSports.com

It was a good night for Julian Lewis at the Elite 11 finals on Wednesday.

The USC five-star quarterback commit scored a 50 in the pro day workout event to take the crown.

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You can watch his entire pro day workout plus his work during the accuracy challenge as well in the video above.

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