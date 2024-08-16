USC defensive players met with media after practice Wednesday while offensive players took their turn Thursday as the Trojans went through their second full week of spring practice.
Watch interviews with wide receivers Zachariah Branch, Jay Fair and Kyle Ford, tight end Lake McRee, defensive end Jamil Muhammad and cornerbacks Jacobe Covington and DeCarlos Nicholson below.
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