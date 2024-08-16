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ago football Edit

WATCH: Video interviews with USC players from second full week of fall camp

USC cornerback DeCarlos Nicholson.
USC cornerback DeCarlos Nicholson.
Ryan Young • TrojanSports
Publisher
@RyanYoungRivals

USC defensive players met with media after practice Wednesday while offensive players took their turn Thursday as the Trojans went through their second full week of spring practice.

Watch interviews with wide receivers Zachariah Branch, Jay Fair and Kyle Ford, tight end Lake McRee, defensive end Jamil Muhammad and cornerbacks Jacobe Covington and DeCarlos Nicholson below.

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